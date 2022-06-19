Украинские фермеры ищут альтернативных покупателей зерна

Пока ООН, ЕС, Украина и Россия обсуждают условия вывоза зерна из заблокированных черноморских портов, фермеры ищут альтернативные пути экспорта. Как сообщает «Анадолу», в преддверии новой жатвы они пытаются освободить склады, забитые прошлогодней сельскохозяйственной продукцией. Продать её должны были ещё в феврале, если бы не война. Теперь нужны либо новые покупатели, либо новые способы транспортировки, — объясняет фермер Максим Воробьёв:

«Мы хотели бы организоваться и найти специалиста по логистике, чтобы он помог нам, либо объединиться несколькими небольшими фермами, купить транспортные средства, чтобы мы могли сами перевозить нашу продукцию».

За развитием ситуации с особым напряжением следят в Ливии, Египте и Ливане – для этих стран Россия и Украина были главными поставщиками зерна.

У нас в стране сейчас около 40 тыс. тонн пшеницы, но у нас очень сложная ситуация, потому что Ливан потерял свои национальные резервы после взрыва в порту. Но мы работаем со Всемирным банком, с Украиной и многими другими странами, чтобы дальнейшие поставки пшеницы в Ливан продолжались ежемесячно. Эмин Селам министр торговли Ливана

По данным офиса президента Украины, только в портах Одесской области заблокированы 39 судов под флагами 14 стран. Москва и Киев обвиняют друг друга в создании препятствий для гражданского морского транспорта. Кремль соглашается дать гарантии беспрепятственного прохода судов с зерном при условии, если Украина разминирует свои порты.