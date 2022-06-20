Авиаперевозки: отрасль возрождается

После двух лет беспрецедентного застоя, вызванного пандемией, авиационная отрасль взяла курс на возвращение к прибыльным временам уже в следующем году. Надежду на это подпитывает нынешний спрос на поездки, который превышает предложение.

Такие прогнозы были озвучены в Дохе на ежегодном собрании Международной ассоциацией воздушного транспорта, которое проходит в 78-ой раз.

"Все полученные нами до сих пор данные свидетельствуют о позитивномнастрое отрасли. Мы движемся в правильном направлении. У авиакомпаний все идёт__хорошо, они восстанавливают доходы, контролируют расходы. Несмотря на значительное подорожание нефти, мы все же смогли прогнозировать сокращение убытков в текущем году и с нетерпением ждём возвращения к прибыльности в масштабе всей отрасли", - сказал гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта Уилли Уолш.

Ожидается, что в этом году убытки авиакомпаний сократятся до 9,7 млрд долларов, что является "значительным улучшением": для сравнения в прошлом году убытки составили 42,1 млрд долларов, а годом ранее - 137,7 млрд.

Международная ассоциация воздушного транспорта настроена оптимистично: люди летают всё больше и больше, а грузовые перевозки работают на фоне растущей экономической неопределённости.