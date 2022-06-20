English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

Авиаперевозки: отрасль возрождается

Access to the comments Комментарии
 Кнарик Хачатрян
euronews_icons_loading
Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта Уилли Уолш
Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта Уилли Уолш   -   Авторское право  AFP

После двух лет беспрецедентного застоя, вызванного пандемией, авиационная отрасль взяла курс на возвращение к прибыльным временам уже в следующем году. Надежду на это подпитывает нынешний спрос на поездки, который превышает предложение. 

Такие прогнозы были озвучены в Дохе на ежегодном собрании Международной ассоциацией воздушного транспорта, которое проходит в 78-ой раз. 

"Все полученные нами до сих пор данные свидетельствуют о позитивномнастрое отрасли. Мы движемся в правильном направлении. У авиакомпаний все идёт__хорошо, они восстанавливают доходы, контролируют расходы. Несмотря на значительное подорожание нефти, мы все же смогли прогнозировать сокращение убытков в текущем году и с нетерпением ждём возвращения к прибыльности в масштабе всей отрасли", - сказал гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта Уилли Уолш.

Ожидается, что в этом году убытки авиакомпаний сократятся до 9,7 млрд долларов, что является "значительным улучшением": для сравнения в прошлом году убытки составили 42,1 млрд  долларов, а годом ранее - 137,7 млрд.

Международная ассоциация воздушного транспорта настроена оптимистично: люди летают всё больше и больше, а грузовые перевозки работают на фоне растущей экономической неопределённости.