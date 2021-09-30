Авиакомпании идут навстречу пассажирам

После диалога с Еврокомиссий и национальными организациями по защите потребителей стран ЕС, 16 крупных европейских авиакомпаний взяли на себя обязательство предоставлять более точную информацию и своевременную компенсацию пассажирам в случае отмены рейса.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс пояснил:

"На ранней стадии пандемии некоторые авиакомпании предлагали пассажирам ваучеры. Они действовали вопреки правилам защиты потребителей ЕС. Это было неприемлемо. После наших совместных действий я рад, что большинство из них согласились взять обратно эти ваучеры".

В диалоге участвовали авиакомпании и лоукостеры Aegean Airlines, Air France, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Easyjet, Eurowings, Iberia, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, TAP, Vueling и Wizz Air.

Среди взятых ими на себя обязательств:

- Предоставление более точной информации и своевременное возмещение расходов пассажирам;

- Чёткое разделение случаев отмены рейса авиакомпанией от отмены рейса пассажиром.

- Ваучеры могут выдаваться пассажирам только в том случае, если они будут не против их получить. Большинство авиакомпаний согласились с тем, что неиспользованные ваучеры, которые пассажиры на ранних стадиях пандемии должны были принять, могут быть возмещены деньгами, если пассажир того пожелает;

- Пассажиры, которые забронировали рейс через посредника и испытывают трудности с получением о него возмещения, могут обратиться в авиакомпанию и запросить возмещение напрямую. Ожидается, что авиакомпании проинформируют пассажиров о такой возможности прямого возмещения на своих интернет сайтах.

Сектор авиаперевозок был одним из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 из-за введенных ограничений, которые привели к отмене тысяч рейсов в ЕС. В феврале этого года многие проблемы ещё не были решены, и сеть национальных организаций потребителей при поддержке Европейской комиссии запросила информацию у 16 крупных авиакомпаний, что привело в итоге к заключению соглашения.