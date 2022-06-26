С ракетных ударов по жилым кварталам началось воскресное утро для Киева. По меньшей мере четыре взрыва прогремели в северо-западной части украинской столицы. В результате одного из них разрушены три верхних этажа дома в Шевченковском районе. Из-под завалов извлекли четырёх человек, в том числе 7-летнюю девочку. Их госпитализировали. В МВД сообщают, что отец ребёнка погиб под обломками.

В вооружённых силах Украины говорят, что по Киеву были нанесены удары новейшими российскими стратегическими крылатыми ракетами Х-101, которые запустили из Каспийской акватории. Одна из них взорвалась на территории детского сада.

Ночью были обстреляны районы Харькова и Харьковской области, есть раненные, погибла женщина, - сообщают в военной администрации.

В Москве информацию о взрывах в Киеве и Харькове пока не комментировали. Ранее российские власти неоднократно отвергали обвинения в уничтожении гражданских объектов, подчеркивали, что наносят удары высокоточным оружием и ставили под сомнение достоверность свидетельств об убийстве гражданских лиц. По данным ООН, за время российского вторжения погибли более 4600 мирных жителей Украины.