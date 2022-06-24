Вето снято с условиями

Парламент Болгарии снял вето на вступление Северной Македонии в Европейский союз, которое ввел в 2020 году.

Решение содержит ряд условий, а именно: закрепить в конституции поправки о защите прав болгарского меньшинства и обязать Скопье поддерживать добрососедские отношения с Болгарией. Так же София отказывается признавать наличие македонского языка, который она считает одним из диалектов болгарского.

Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски уже назвал эти требования "неприемлемыми"

Северная Македония подала заявку в 2004 году, Албания и Сербия - в 2009, Турция - в 1987, Черногория - в 2008, Украина и Молдова - в 2022.