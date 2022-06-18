Президент Джо Байден упал с велосипеда

Президент США Джо Байден упал с велосипеда во время прогулки в городе Рехобот-Бич, штат Делавэр, куда он приехал на выходные вместе с женой. Американский лидер подъехал к ожидавшим его сторонникам и журналистам, чтобы поприветствовать их, но когда он слезал с велосипеда, его нога зацепилась за педаль. Медицинская помощь 79-летнему президенту не потребовалась. Видеозапись опубликовал пресс-пул Белого дома.