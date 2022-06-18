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США

Президент Джо Байден упал с велосипеда

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 Euronews
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Джо Байден разговаривает со своей собакой по кличке Командир
Джо Байден разговаривает со своей собакой по кличке Командир   -   Авторское право  Manuel Balce Ceneta/AP

Президент США Джо Байден упал с велосипеда во время прогулки в городе Рехобот-Бич, штат Делавэр, куда он приехал на выходные вместе с женой. Американский лидер подъехал к ожидавшим его сторонникам и журналистам, чтобы поприветствовать их, но когда он слезал с велосипеда, его нога зацепилась за педаль. Медицинская помощь 79-летнему президенту не потребовалась. Видеозапись опубликовал пресс-пул Белого дома.