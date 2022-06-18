Израиль нанёс удары по Сектору Газа

Израиль в субботу утром нанёс ряд ударов по объектам в Секторе Газа. Среди целей авианалётов, по сообщениям израильской стороны, цеха по производству оружия, принадлежавшие группировке Хамас. Кроме того, уничтожены три наблюдательных поста Хамас на границе с Израилем.

В еврейском государстве заявляют, что удары были нанесены в ответ на ракетный обстрел израильской территории: в субботу система ПРО "Железный купол" перехватила ракету, выпущенную с территории Сектора Газа. Некоторые палестинские источники говорят о двух запусках. Однако официально ответственность за обстрел никто на себя не взял.