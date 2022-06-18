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Газа

Израиль нанёс удары по Сектору Газа

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 Euronews
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В Израиле заявляют, что среди целей — оружейные фабрики Хамас
В Израиле заявляют, что среди целей — оружейные фабрики Хамас   -   Авторское право  EYAD BABA/AFP or licensors

Израиль в субботу утром нанёс ряд ударов по объектам в Секторе Газа. Среди целей авианалётов, по сообщениям израильской стороны, цеха по производству оружия, принадлежавшие группировке Хамас. Кроме того, уничтожены три наблюдательных поста Хамас на границе с Израилем.

В еврейском государстве заявляют, что удары были нанесены в ответ на ракетный обстрел израильской территории: в субботу система ПРО "Железный купол" перехватила ракету, выпущенную с территории Сектора Газа. Некоторые палестинские источники говорят о двух запусках. Однако официально ответственность за обстрел никто на себя не взял.