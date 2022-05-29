Палестинцы против израильского Марша с флагами

Новая волна беспорядкови столкновений поднялась в воскресенье в Иерусалиме, когда израильтяне с флагами двинулисьмаршем через сердце мусульманского квартала Старого города. Палестинцы бросали в шествующих стулья и кричали: " Аллах велик". А некоторые участники марша распыляли перцовый газ на арабов и журналистов.

Израильтяне ежегодным шествием 29 мая, которое они называют также Днём флага и Днём Иерусалима, празднуют взятие в войне 1967 года восточной части города, где находится мечеть Аль-Акса. Для палестинцев проход марша по мусульманскому кварталу в этот день - откровенная провокация и нарушение их прав. В 2021 году аналогичное шествие было прервано из-за массовых беспорядков.

Участники марша считают, что имеют на то полное право: в середине мая министр внутренней безопасности Израиля Омер Бар-Лев утвердил маршрут Парада флагов в Старом городе. А министр культуры Израиля Чили Троппер заявил, что Израиль – это суверенное государство и может проводить марши с флагами в "своей столице".

"В этот день празднуется освобождение нашего древнего города, нашей древней столицы Иерусалима. Символично и важно сказать всему миру, что это наша древняя и историческая национальная столица", - говорит этот израильтянин.

Палестинцы в городе Рамаллах на Западном берегу реки Иордан вышли на акцию протеста против проведенияизраильского Марша с флагами в Иерусалиме. В субботу правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС выступило с заявлением, призвав палестинцев, а также арабское меньшинство Израиля – палестинцев по происхождению и израильтян по гражданству - "подняться в воскресенье на защиту Иерусалима и мечети Аль-Акса".