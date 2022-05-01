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Израиль

ХАМАС угрожает Израилю нападениями на синагоги

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Похороны убитого террористами охранника еврейского поселения
Похороны убитого террористами охранника еврейского поселения   -   Авторское право  Ariel Schalit/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

В Израиле задержаны 12 подозреваемых в причастности к террористической деятельности. В пятницу в результата обстрела КПП на въезде в город Ариэль на Западном берегу реки Иордан погиб охранник еврейского поселения. Ответственность за это убийство взяла на себя палестинская военизированная группировка "Бригады мучеников аль-Аксы". 

Пресс-служба израильской армии опубликовала кадры задержания предполагаемых преступников. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выразил слова соболезнования семье погибшего и заявил: 

На этом этапе лично для меня очевидно, что ХАМАС не любит действующее правительство, может быть они скучают по чемоданам с долларами или им просто не нравится возможность работать сообща, чтобы улучшить условия жизни арабских граждан Израиля

Между тем палестинское исламистское движение ХАМАС заявляет о готовности выпустить по Израилю сотни ракет , как утверждается, для защиты мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Ранее ливанского движение "Хезболлах" призвало к войне с Израилем.

Лидер  ХАМАСа Яхья Синвар на встрече с палестинскими деятелями в секторе Газа пригрозил Израилю нападениями на синагоги: "Такое не должно повториться и любой, кто примет решение повторить это и осквернить мечеть Аль-Акса таким образом примет решение осквернить синагоги во всем мире". 

В пятницу столкновениях на Храмовой горе в районе мечети пострадали десятки человек. Погромщики кидали камни в сторону Стены плача  -- святыни иудаизма. Израильские военные применили слезоточивый газ и резиновые пули. 

Правительство Израиля обвиняет ХАМАС в разжигании насилия. 

За последние два месяца в Израиле жертвами терактов стали 16 человек, 27 палестинцев были убиты израильскими силами.