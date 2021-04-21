Ангола: эвкалипты не в топку, а на школьную мебель

“Добро пожаловать в программу «Бизнес в Анголе». В последние годы страна работает над диверсификацией экономики, это главный вызов сегодняшнего дня. Недостатка в ресурсах и идеях нет. Некоторые решают взять дело в свои руки: наладить локальное производство, отвечающее реальным нуждам, создать рабочие места.

На окраине города Уамбо взгляд упирается в мощные эвкалипты. Когда-то эти рощи поставляли дрова для локомотивов Бенгельской железной дороги – крупнейшей на юго-западе Африки. Сегодня нужды в этом нет и, благодаря местным предпринимателям, эвкалиптовые рощи обретают новое назначение.

«Эвкалипты растут повсюду вдоль железнодорожных путей Бенгельской магистрали, - рассказывает генеральный директор HabiTec Фелишберту Капамбла. - Недостатка в них нет, поэтому мы задумались, как бы их пустить в дело. В результате было решено производить из древесины эвкалипта школьную мебель ».

Основанная в 1998 году компания HabiTec – социальное предприятие. Правительство Анголы оказывает ему поддержку через кредитные линии, предоставляемые национальным Банком развития.

"Мы производим двери и оконные рамы, как для государственных, так и для частных строительных компаний. Среди наших клиентов также ресторанный сектор, который нуждается в столах, стульях и прочей мебели, ну и, конечно, гостиничный сектор", - говорит директор по производству Грашиану Паива.

Ещё одна особенность HabiTec – экологическое лесопользование. Компания тесно сотрудничает с местными властями и после продажи определённых объёмов мебели высаживает молодые деревца эвкалипта.

“Мы решили сделать ставку на искусственное лесовосстановление, - продолжает Фелишберту Капамбла. - Это значит, что мы не собираемся вырубать существующие эвкалиптовые рощи. Через 3, 4, 6 лет посаженные нами деревца подрастут и мы сможем их использовать".

Налаженное HabiTec производство – пример диверсификации ангольской экономики – не снизило обороты и во время пандемии. Оно позволило сократить зависимость от импорта, создать рабочие места. Правительство всячески благоприятствует подобным локальным инициативам. Сотрудники компании гордятся ею.

"Работа в компании имеет для меня огромное значение, - рассказывает техник Эурику Мангонга. - За последние месяцы многие фирмы закрылись, а наша продожает производство, несмотря на коронавирус".

До 80 % процентов школ в провинциях Уамбо и Луанда были разрушены в ходе продолжавшейся почти 30 лет гражданской войны. После наступившего в 2002 году мира началось возрождение системы образования. Феноменальный рост числа студентов в последние годы обеспечивает HabiTec рынком сбыта.

"Мы в нашей школе, отдаем предпочтение именно этой продукции, - говорит директор государственной школы N 5143 Айдину Гонсалвеш. - Помимо того, что мебель произведена локально, она обладает завидной прочностью".

Студенты тоже довольны, и вот почему: “Отличная парта! Очень удобная, легкая, не мешает двигаться. Я могу поднять её, если мне надо. А еще на ней есть специальный крючок, чтобы повесить сумку», - говорит Вандира Нгола.

В этой школе ученикам преподают важность экологии, устойчивого развития и социальной ответственности, ведь Ангола строит экономику будущего: "Для обеспечения устойчивого развития страны крайне важно, чтобы в экономике играли реальную роль общество, предприниматели, чтобы государственный и частный секторы работали рука об руку. Если у нас получится, мы поможем малым предприятиям встать на ноги, поможем развитию местных общин, городов и страны в целом", - заключает Айдину Гонсалвеш.

Диверсификация экономики открывает новые горизонты и для иностранных инвесторов. Об этом мы расскажем в следующий раз.