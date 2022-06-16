Текстовая трансляция Euronews | США предоставят Украине помощь еще на $1 млрд долларов

Лидеры Италии, Германии и Франции Марио Драги, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон направляются на поезде в Киев, где запланирована их встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

США увеличивают военную помощь Украине. Киев получит ещё миллиард долларов, заявил в среду президент Джо Байден. Он провёл телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и заверил его в решимости "помогать стране защищать свой суверенитет и демократию". Вашингтон передаст Киеву артиллерию и боеприпасы, системы береговой обороны и передовые ракетные системы.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ВС РФ сосредоточили на севере Луганской области основные ударные силы. "Северодонецк — это ключевая точка в системе оборонной операции Луганской области. Город не может рассматриваться никак иначе", — подчеркнул Залужный.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что примет участие в саммитах "Большой семерки" и НАТО. Саммит НАТО состоится в конце июня.

Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко сообщил, что российская армия обстреляла ракетами Покровск и поселок Гришин Донецкой области. В результате двое мирных жителей получили ранения, разрушены и повреждены по меньшей мере 14 частных домов, метеостанция и ферма, на которой погибло около 30 животных.