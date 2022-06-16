Текстовая трансляция Euronews | США предоставят Украине помощь еще на $1 млрд долларов

Текстовая трансляция Euronews | США предоставят Украине помощь еще на $1 млрд долларовКомментарии
Лидеры Италии, Германии и Франции Марио Драги, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон направляются на поезде в Киев, где запланирована их встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
США увеличивают военную помощь Украине. Киев получит ещё миллиард долларов, заявил в среду президент Джо Байден. Он провёл телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и заверил его в решимости "помогать стране защищать свой суверенитет и демократию". Вашингтон передаст Киеву артиллерию и боеприпасы, системы береговой обороны и передовые ракетные системы.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ВС РФ сосредоточили на севере Луганской области основные ударные силы. "Северодонецк — это ключевая точка в системе оборонной операции Луганской области. Город не может рассматриваться никак иначе", — подчеркнул Залужный.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что примет участие в саммитах "Большой семерки" и НАТО. Саммит НАТО состоится в конце июня.
Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко сообщил, что российская армия обстреляла ракетами Покровск и поселок Гришин Донецкой области. В результате двое мирных жителей получили ранения, разрушены и повреждены по меньшей мере 14 частных домов, метеостанция и ферма, на которой погибло около 30 животных.
"Карфаген будет разрушен! Нас никто не остановит", - так министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал итоги переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Была очень продуктивная встреча с Йенсом Столтенбергом. С точки зрения российской агрессии против Украины сообщение было громким и ясным: Карфаген будет разрушен! Нас никто не остановит! В наших руках безопасность всего евроатлантического пространства. Эти руки должны получить более тяжелое оружие", - написал Резников в Твиттере.
Итальянские и немецкие СМИ сообщают, что лидеры Италии, Германии и Франции направляются в Украину. В Киеве Марио Драги, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон встретятся с Владимиром Зеленским. Газета "Репубблика" публикует фото из поезда, на котором главы трех европейских стран отправились в украинскую столицу.
Ucraina: Draghi, Scholz, Macron in treno verso Kiev in cerca di una soluzione europea al conflitto. Il racconto del nostro inviatohttps://t.co/lV3VwevFGc— Repubblica (@repubblica) June 16, 2022
Жертвами обстрела населенных пунктов в самопровозглашенной Луганской Народной Республике со стороны украинских военных за сутки стали семь человек, еще 17 получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Все дети, которые родились в Херсонской области после 24 февраля, а также проживающие в регионе дети-сироты автоматически получат гражданство РФ, сообщил ТАСС в четверг замглавы оккупационной администрации региона Кирилл Стремоусов.
"В Херсонской области дети, которые родились после 24 числа [февраля], автоматически получают гражданство РФ. А дети-сироты уже получили гражданство", - сказал Стремоусов.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российская армия сосредоточила на севере Луганской области основные ударные силы и атакует одновременно на девяти направлениях.
"В целях вытеснения наших войск враг применяет авиацию, реактивные системы залпового огня, артиллерию. Северодонецк — это ключевая точка в системе оборонной операции Луганской области. Город не может рассматриваться никак иначе", — подчеркнул Залужный.
Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко сообщил, что российская армия обстреляла ракетами Покровск и поселок Гришин Донецкой области. В результате двое мирных жителей получили ранения, разрушены и повреждены по меньшей мере 14 частных домов, метеостанция и ферма, на которой погибло около 30 животных.
"Чтобы не стать их очередной мишенью и сохранить свою жизнь, всем, кто не участвует в процессе обороны Донбасса и поддержке работы критически важной инфраструктуры, следует эвакуироваться в более безопасные области Украины. Враг жесток и циничен", - написал Кириленко в Фейсбуке.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что примет участие в саммитах "Большой семерки" и НАТО. Саммит НАТО состоится в конце июня. В каком формате президент примет в нем участие не уточняется. Ранее сообщалось, что на этом мероприятии лидеры НАТО планируют согласовать комплексный пакет помощи для Украины.
Із вдячністю прийняв запрошення партнерів взяти участь у ключових міжнародних заходах: від Федерального канцлера 🇩🇪 @Bundeskanzler – у саміті #G7GER, від Генсека НАТО @jensstoltenberg – у #NATOsummit у Мадриді.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2022
США в ближайшее время выделят Украине военную помощь ещё почти на один миллиард долларов, заявил в среду президент Джо Байден. Он провёл телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и заверил его в решимости "помогать стране защищать свой суверенитет и демократию". Вашингтон передаст Киеву дополнительную артиллерию и боеприпасы, системы береговой обороны и передовые ракетные системы, а 225 миллионов долларов будут переданы на гуманитарную помощь населению Украины.