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Украина

Война в Украине: Северодонецк остается эпицентром противостояния в Донбассе

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Украина
Украина   -   Авторское право  AFP TV

На сто шестой день войны в Украине Северодонецк остается эпицентром противостояния в Донбассе. Там, по словам президента Украины, решается судьба региона. Город в значительной степени находится под контролем российских военных, но боевые действия в Северодонецке продолжаются.

Как отмечают эксперты Института изучения войны, в районе Северодонецка и Лисичанска россияне пытаются обойти украинские позиции с флангов, чтобы избежать необходимости форсировать Северский Донец.

Владимир Зеленский, президент Украины: " Это очень жестокая битва, очень тяжелая. Пожалуй, одна из самых тяжелых на протяжении всей этой войны. Я благодарен всем, кто защищает данное направление. Во многом именно там сейчас решается судьба нашего Донбасса".

По данным ВСУ российская армия снова обстреляла Лисичанск. В самопровозглашенной ЛНР заявляют, что украинские силы наносят удары по гражданской инфраструктуре Лисичанска и еще четырех городов области. Несмотря на обстрелы, некоторые жители Лисичанска не хотят покидать город.

Сергей Липко, житель Лисичанска: "В нашей стране ты всю жизнь работаешь, чтобы иметь крышу над головой. Поэтому мы не хотим уезжать туда, где у нас собственной крыши не будет. В нашем городе много людей, которые не уезжали, потому что всю жизнь работали на свою квартиру".

Украинская сторона сообщила о возобновлении обстрелов Харьковской области, в результате которых погибли пять человек и 12 получили ранения. В Харькове вечером 7 июня российской ракетой был разрушен супермаркет. Восьмого июня представитель Минобороны РФ заявили, что ВКС России высокоточными ракетами нанесли удар по бронетанковому заводу в районе Харькова.