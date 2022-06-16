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Саудовская Аравия

Саудовская Аравия: из магазинов изъяты "радужные" игрушки

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 Euronews
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Изъятые игрушки радужных цветов
Изъятые игрушки радужных цветов   -   Авторское право  SAUDI TV via AFP

Власти Саудовской Аравии конфисковали игрушки и предметы одежды с цветами радуги из магазинов столицы Эр-Рияда в рамках борьбы с гомосексуализмом.

Консервативное королевство открылось для туризма в 2019 году, но, как и другие страны Персидского залива, регулярно подвергается критике из-за нарушений прав человека, в том числе что касается однополых отношений, которые потенциально могут караться смертной казнью.