Саудовская Аравия: из магазинов изъяты "радужные" игрушки

Власти Саудовской Аравии конфисковали игрушки и предметы одежды с цветами радуги из магазинов столицы Эр-Рияда в рамках борьбы с гомосексуализмом.

Консервативное королевство открылось для туризма в 2019 году, но, как и другие страны Персидского залива, регулярно подвергается критике из-за нарушений прав человека, в том числе что касается однополых отношений, которые потенциально могут караться смертной казнью.