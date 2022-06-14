В ОАЭ запретили мультфильм "Базз Лайтер" из-за однополого поцелуя

В Объединенных Арабских Эмиратах не допущен к показу в кинотеатрах анимационный фильм "Базз Лайтер" совместного производства Walt Disney и Pixar. И все из-за поцелуя двух однополых персонажей.

Как сообщается, примеру ОАЭ последуют Малайзия и Бахрейн. Эмираты, как и многие другие страны Ближнего Востока с преимущественно мусульманским населением, криминализируют однополые отношения.