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Объединенные Арабские Эмираты

В ОАЭ запретили мультфильм "Базз Лайтер" из-за однополого поцелуя

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Кадр из анимационного фильма "Базз Лайтер"
Кадр из анимационного фильма "Базз Лайтер"   -   Авторское право  Pixar/ 2021 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

В Объединенных Арабских Эмиратах не допущен к показу в кинотеатрах анимационный фильм "Базз Лайтер" совместного производства Walt Disney и Pixar. И все из-за поцелуя двух однополых персонажей.

Как сообщается, примеру ОАЭ последуют Малайзия и Бахрейн. Эмираты, как и многие другие страны Ближнего Востока с преимущественно мусульманским населением, криминализируют однополые отношения.