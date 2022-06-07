Оспа обезьян: не только ЛГБТ

Мэтью Холройд, Euronews:

Добро пожаловать в "Куб"!

Когда люди жаждут информации, например, во время стихийных бедствий или кризисов в области здравоохранения, часто распространяются ложные утверждения.

Теперь это касается и вспышки оспы обезьян — вирусного заболевания, похожего на оспу, но гораздо менее опасного.

Сейчас в неэндемичных странах зарегистрировано более 780 случаев заболевания, и это привело к распространению в сетях дезинформации и теорий заговора, подобно тому, как это было в случае с COVID-19.

Это доктор Зак Рубин, педиатр из США, у которого более 160 000 подписчиков на TikTok.

С тех пор как началась пандемия коронавируса, доктор Рубин использовал социальные сети, чтобы развенчать мифы, связанные с вопросами медицины. Недавно он обратил внимание и на оспу обезьян.

Это видео развенчивает ложное утверждение о том, что оспа обезьян поражает только представителей ЛГБТ.

Хотя подавляющее большинство случаев заражения, выявленных на сегодня, приходится на геев и бисексуалов, официальные представители здравоохранения подчёркивают, что любой человек, независимо от его сексуальной ориентации, подвержен потенциальному риску заражения оспой обезьян, если он вступает в тесный контакт с пациентом.

Доктор Рубин рассказал Euroenews, почему такого рода ложные заявления могут быть опасными.

Захари Рубин, педиатр:

"Меня больше всего беспокоит то, что люди не относятся к этому достаточно серьезно, учитывая, что этот тип заболевания имеет высокий уровень смертности и может серьёзно повлиять на детей. Когда люди распространяют дезинформацию, это сбивает с толку относительно того, что такое оспа обезьян и следует ли воспринимать её всерьёз".

Органы здравоохранения сомневаются, что оспа обезьян вызовет пандемию, но они говорят, что необходимы всё же усилия для того, чтобы сдержать её распространение.

Эти усилия должны быть направлены и на то, чтобы предотвращать в социальных сетях эпидемию ложных слухов и бороться с любой дезинформацией об этой болезни.