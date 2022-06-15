Текстовая трансляция Euronews | Россия открывает гуманитарный коридор в Северодонецке

Текстовая трансляция Euronews | Россия открывает гуманитарный коридор в СеверодонецкеКомментарии
Министерство обороны РФ в среду открывает для гражданских лиц гуманитарный коридор с комбината "Азот" в Северодонецке и предлагает украинским формированиям сложить оружие. "Руководствуясь гуманными принципами, ВС РФ и формирования ЛНР готовы провести гуманитарную операцию по эвакуации мирных граждан. Для этого с восьми утра по Москве до 20 часов вечера 15 июня открывается гуманитарный коридор в северном направлении в город Сватово ЛНР", - сказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Украина на сегодняшний день имеет наибольшую в Европе потребность в противоракетном оружии, отметил в видеообращении во вторник вечером президент страны Владимир Зеленский. Украинский лидер подчеркнул, что донбасское направление остается ключевым, а на юге Украины основная цель – освобождение Херсона.
Из населенных пунктов Луганской области удалось эвакуировать 52 мирных жителя, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. "Несмотря на обстрелы, горящие дома, разрушенные автодороги и сковывающий страх в глазах гражданских, полицейские, военнослужащие, спасатели, представители военной администрации и волонтеры спасли еще 52 жителя Луганщины", - говорится в сообщении.
МИД России объявил о включении в санкционный список 29 британских медиаменеджеров и журналистов, а также представителей военно-промышленного комплекса и командования Вооружённых сил Великобритании. Решение принято в связи с введёнными ранее Лондоном санкциями "в отношении ведущих журналистов" и глав оборонных компаний РФ. Въезд в Россию, в частности, будет закрыт для главного редактора Би-би-си Тимоти Дэйви, главных редакторов крупнейших британских газет, пишущих о России журналистов, таких как Шон Уокер, Люк Хардинг и Марк Галеотти.
Оккупационные власти Запорожской области намерены через 2-3 недели запустить первый пассажирский маршрут из региона в Крым через границу, передает ТАСС со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.
Сирийское урегулирование по-прежнему в приоритетах российской политики, заявил спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев перед началом переговоров в Нур-Султане.
"Многие говорят, что с проведением “специальной военной операции” на Украине внимание России к Сирии ослабло. В ряде европейских стран желают видеть развитие ситуации в Сирии по своим лекалам. Если кто вынашивает такие планы — не дождутся", - цитирует ТАСС спецпредставителя президента РФ.
Из населенных пунктов Луганской области удалось эвакуировать 52 мирных жителя, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
"Несмотря на обстрелы, горящие дома, разрушенные автодороги и сковывающий страх в глазах гражданских, полицейские, военнослужащие, спасатели, представители военной администрации и волонтеры спасли еще 52 жителя Луганщины", - говорится в сообщении.
Украина на сегодняшний день имеет наибольшую в Европе потребность в противоракетном оружии, сказал в видеообращении во вторник вечером президент страны Владимир Зеленский. Украинский лидер подчеркнул, что донбасское направление остается ключевым, а на юге Украины основная цель – освобождение Херсона.
Я благодарен, что поступает вооружение. Но оно должно поступать быстрее, если все мы живем одной целью – чтобы был мир, чтобы не было войны в Европе и чтобы эта война Российской Федерации не пошла в другие страны, в страны Евросоюза и страны НАТО. А в том, что у нее есть такие мечты и мысли, я уверен.
Министерство обороны РФ открывает для гражданских лиц гуманитарный коридор с комбината "Азот" в Северодонецке и предлагает украинским формированиям сложить оружие. "Руководствуясь гуманными принципами, Вооруженные силы России и формирования Луганской народной республики готовы провести гуманитарную операцию по эвакуации мирных граждан. Для этого с 08:00 по Москве до 20:00 по Москве 15 июня открывается гуманитарный коридор в северном направлении в город Сватово Луганской народной республики", - сказал накануне начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Фермеры Запорожской области после сбора урожая в 2022 году намерены поставлять в Россию абрикосы и персики, а из Херсонской области наладят поставки арбузов, передает ТАСС со ссылкой на члена главного совета оккупационной обладминистрации Владимира Рогова.
"Мы готовы кормить большую Россию, а большая Россия оплатой товаров по цене щадящей, нормальной, выгодной кормит нас. Это нормальный вариант "русский русскому помоги" в классике. Юг Руси - это настоящая житница в плане сбора урожая. Впереди у нас еще абрикосы, персики и, естественно, арбузы", - сказал Рогов.
Рогов добавил, что в РФ из Запорожской области уже поставляется зелень, черешня и зерно.