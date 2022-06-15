Текстовая трансляция Euronews | Россия открывает гуманитарный коридор в Северодонецке

Министерство обороны РФ в среду открывает для гражданских лиц гуманитарный коридор с комбината "Азот" в Северодонецке и предлагает украинским формированиям сложить оружие. "Руководствуясь гуманными принципами, ВС РФ и формирования ЛНР готовы провести гуманитарную операцию по эвакуации мирных граждан. Для этого с восьми утра по Москве до 20 часов вечера 15 июня открывается гуманитарный коридор в северном направлении в город Сватово ЛНР", - сказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Украина на сегодняшний день имеет наибольшую в Европе потребность в противоракетном оружии, отметил в видеообращении во вторник вечером президент страны Владимир Зеленский. Украинский лидер подчеркнул, что донбасское направление остается ключевым, а на юге Украины основная цель – освобождение Херсона.

Из населенных пунктов Луганской области удалось эвакуировать 52 мирных жителя, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. "Несмотря на обстрелы, горящие дома, разрушенные автодороги и сковывающий страх в глазах гражданских, полицейские, военнослужащие, спасатели, представители военной администрации и волонтеры спасли еще 52 жителя Луганщины", - говорится в сообщении.

МИД России объявил о включении в санкционный список 29 британских медиаменеджеров и журналистов, а также представителей военно-промышленного комплекса и командования Вооружённых сил Великобритании. Решение принято в связи с введёнными ранее Лондоном санкциями "в отношении ведущих журналистов" и глав оборонных компаний РФ. Въезд в Россию, в частности, будет закрыт для главного редактора Би-би-си Тимоти Дэйви, главных редакторов крупнейших британских газет, пишущих о России журналистов, таких как Шон Уокер, Люк Хардинг и Марк Галеотти.

Оккупационные власти Запорожской области намерены через 2-3 недели запустить первый пассажирский маршрут из региона в Крым через границу, передает ТАСС со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.