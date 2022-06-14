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Грузия

Производство «Боржоми» перешло под контроль грузинского правительства

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Киоск с напитками "Боржоми".
Киоск с напитками "Боржоми".   -   Авторское право  Кадр из видео.

Крупнейший грузинский производитель минеральной воды, компания «ИДС Боржоми», перешла под контроль правительства.

55,8% акций компании до сих пор принадлежали финансово-инвестиционному консорциуму «Альфа-групп». В марте этого года российские совладельцы консорциума попали под санкции Евросоюза и США.

Вследствие так называемого правила 50% под санкциями оказались и компании, в которых они владеют мажоритарным пакетом акций. У компании «ИДС Боржоми» возникли проблемы с доступом к банковским счетам, из-за чего она больше не могла получать валютную выручку и расплачиваться с кредиторами. Оба завода по разливу минеральной воды «Боржоми» пришлось почти полностью остановить.

Решение было найдено в практически безвозмездной передаче 7,73% компании грузинскому правительству. Теперь российский консорциум владеет только 49,99% акций компании.