Столтенберг: "Опасения Турции по поводу вступления в НАТО Швеции и Финляндии обоснованы"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, Финляндия и Швеция станут членами альянса. При этом Столтенберг подчеркнул, что опасения Турции, возражающей против заявок Хельсинки и Стокгольма, оправданы.

Заявления Столтенберга прозвучали в Финляндии в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Саули Ниинистё.

Йенс Столтенберг, генсекретарь НАТО: "Членство Финляндии и Швеции в НАТО еще больше укрепит Скандинавский регион нашего альянса. И сейчас наши партнеры рассматривают следующие шаги на пути в НАТО. Мы должны решать проблемы безопасности всех союзников, включая опасения Анкары по поводу террористической группировки РПК (Рабочей партии Курдистана)".

В Хельсинки указывают, что серьезно относятся к позиции Анкары.

Саули Ниинистё, президент Финляндии: "Мы поддерживаем связь по этому вопросу с Вами, членами альянса, Анкарой, и давайте надеяться, что в конце концов мы найдем решение, которое удовлетворит всех".

Турция единственная страна, блокирующая процесс вступления в НАТО Финляндии и Швеции. Анкара обвиняет их в поддержке и укрывательстве курдских боевиков и других групп, которые считает террористами.

В понедельник генсекретарь НАТО проведет переговоры в Стокгольме с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

В настоящее время Швеция и Финляндия принимают участие в масштабных военных учения Североатлантического альянса Baltops. Их цель - проверить быстроту реагирования на возможную блокаду Балтийского моря и отработать действия по обеспечению свободы судоходства.