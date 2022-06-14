Текстовая трансляция Euronews | Россия усилила позиции на Николаевском и Северодонецком направлениях

Текстовая трансляция Euronews | Россия усилила позиции на Николаевском и Северодонецком направленияхКомментарии
Российская армия с помощью артиллерии усилила свои позиции на Николаевском и Северодонецком направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ. Военные РФ ведут "штурмовые действия" в Северодонецке, пытаются закрепиться в центральной части города.
В понедельник, 13 июня, более 1700 человек смогли выехать с временно оккупированных территорий Харьковской области. Об этом сообщил Печенежский поселковый голова Александр Гусаров.
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщил об обстрелах ВСУ жилых районов Донецка и пообещал, что обратится за помощью к России. "Используются запрещенные методы ведения войны, ведется обстрел спальных районов. Для противодействия противнику будут задействованы все необходимые, в том числе союзные силы, в том числе силы РФ", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в боях на востоке страны украинская армия и разведка "переигрывают российских военных". "В боях на Донбассе, а они точно войдут в военную историю, как одна из наиболее жестоких битв в Европе и за Европу, украинская армия и наша разведка все-таки тактически переигрывают российских военных. И это несмотря на значительное преимущество россиян в количестве техники, а особенно – в артиллерийских системах", - заявил Зеленский в видеообращении в ночь на вторник.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пообещала, что США и впредь будут помогать Украине защищать демократию, и подчеркнула, что войну начала РФ. "Это агрессия Путина – ничем не спровоцированная агрессия против суверенитета другой страны... Украина должна защищать себя, и она делает это невероятно впечатляющим образом", – заявила Карин Жан-Пьер.
Частные самолеты и вертолеты российских бизнесменов продолжают летать над Евросоюзом несмотря на санкции, пишет Welt.
По данным газеты, с момента введения санкций ЕС над территорией Европы совершили полеты около 30 воздушных судов, предположительно принадлежащих россиянам. Данные об этих рейсах находятся в открытом доступе на веб-сайтах отслеживания рейсов, отмечает издание.
Например, вертолет миллиардера Александра Занадворова беспрепятственно летает по Франции (после введения санкций зафиксировано как минимум восемь полётов), самолёт Алишера Усманова 28 февраля смог вылететь из Германии, из Италии в Узбекистан летал другой борт бизнесмена.
"Применение санкций против бизнесджетов и вертолетов, зарегистрированных за пределами России и принадлежащих нероссийским компаниям, иногда затруднено из-за непрозрачных структур собственности", - пояснил Welt источник в официальных структурах ЕС.
Евросоюз закрыл небо для российских самолетов в конце февраля. Санкции были введены в ответ на вторжение армии РФ в Украину.
Правительство Японии изучит вопрос об ограничении контактов с Россией в сфере международных научно-технических проектов, сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио министр экономической безопасности Такаюки Кобаяси.
"Нужно тщательно изучить этот вопрос в координации с другими странами "Большой семерки", - заявил Кобаяси, подтвердив, что речь, в частности, будет идти и о сотрудничестве с РФ в рамках проектов МКС и международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР.
По словам министра, страны G7 уже приняли общее решение об ограничении научно-исследовательских проектов с участием России.
Япония приняла несколько пакетов санкций в отношении России из-за вторжения армии РФ в Украину. В санкционных списках более 700 граждан РФ, Беларуси, самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также более 200 российских компаний и организаций. Япония заморозила активы десяти российских банков, в частности Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка и Центрального банка РФ.
В ночь на вторник российская армия из "Ураганов" обстреляла Апостоловскую и Покровскую громады Днепропетровской области, сообщил глава обладминистрации Валентин Резниченко.
"Враг снова обстрелял два района нашей области – Криворожский и Синельниковский. Ударил из "Ураганов" по Апостоловской и Покровской громадам. По предварительной информации, люди не пострадали. В Покровской громаде повреждены дома", – написал глава Резниченко в Телеграм-канале во вторник утром.
Массовое захоронение расстрелянных мирных жителей обнаружили в понедельник возле села Мироцкое Бучанского района,сообщил в соцсетях начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.
По его словам, убитых пытали, у некоторых связаны руки и прострелены колени. Причиной смерти стали огнестрельные ранения в голову. Ведется работа по установлению личностей погибших.
Россия сейчас находится в нелегкой ситуации, но это подталкивает ее к поиску новых путей взаимодействия с дружественными странами. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума.
"Ситуация нелегкая, скорее ее можно охарактеризовать как тяжелую в плане этой беспрецедентной экономической войны. Но нет худа без добра. Эта ситуация подталкивает нас и дружественные нам страны к поиску новых путей взаимодействия, новых механизмов взаимодействия, новых механизмов финансовых взаиморасчетов", - сказал Песков.
Он также сообщил, что президент РФ Владимир Путин пока не собирается брать отпуск. ТАСС отмечает, что российский президент за время работы на высших государственных постах крайне редко брал отпуск, который ограничивался несколькими днями.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США и далее будут помогать Украине защищать демократию, и подчеркнула, что начала войну Россия.
"Это агрессия Путина – ничем не спровоцированная агрессия против суверенитета другой страны... Украина должна защищать себя, и она делает это впечатляющим образом", – заявила Карин Жан-Пьер.
Россия могла бы немедленно прекратить войну в Украине, которая разрушает глобальную продовольственную безопасность, и разрешить свободный поток украинских продуктов питания и экспорта сельскохозяйственной продукции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в боях на востоке страны украинская армия и разведка "переигрывают российских военных".
"В боях на Донбассе, а они точно войдут в военную историю, как одна из наиболее жестоких битв в Европе и за Европу, украинская армия и наша разведка все-таки тактически переигрывают российских военных. И это несмотря на значительное преимущество россиян в количестве техники, а особенно – в артиллерийских системах", - заявил Зеленский в видеообращении в ночь на вторник.
Цена этой битвы для нас очень высока. Она просто ужасна. И мы ежедневно обращаем внимание партнеров на то, что только достаточное количество современной артиллерии для Украины обеспечит наше преимущество и в итоге – конец российских издевательств над украинским Донбассом.
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщил об обстрелах ВСУ жилых районов Донецка и пообещал, что руководство республики обратится за помощью к России.
"Используются запрещенные методы ведения войны, ведется обстрел спальных районов. Для противодействия противнику будут задействованы все необходимые, в том числе союзные силы, в том числе силы РФ", - заявил Пушилин в своем телеграм-канале.
Российская армия с помощью артиллерии усилила свои позиции на Николаевском и Северодонецком направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ. Военные РФ ведут "штурмовые действия" в Северодонецке, пытаются закрепиться в центральной части города.
"Противник усилил группировку за счет перемещения в район населенных пунктов Кременная – Рубежное до двух батальонных тактических групп. При поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в городе Северодонецк, пытается закрепиться в центральной части города", - говорится в сообщении.
Вооруженные силы России и самопровозглашенной ДНР в ходе разминирования и зачистки катакомб на территории металлургического комбината "Азовсталь" регулярно находят бойцов батальона "Азов", не сдавшихся в плен 20 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
"На территории "Азовстали" регулярно, почти каждый день, военнослужащие ДНР и РФ в ходе разминирования и зачистки катакомб завода отлавливают по 1-2 бойца из националистического батальона "Азов", к которым много вопросов у правоохранительных органов. Устанавливается личность всех военных преступников, с ними ведутся следственные действия", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после допроса и предъявления националистам обвинений они будут содержаться в СИЗО вместе с остальными.