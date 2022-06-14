Текстовая трансляция Euronews | Россия усилила позиции на Николаевском и Северодонецком направлениях

Российская армия с помощью артиллерии усилила свои позиции на Николаевском и Северодонецком направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ. Военные РФ ведут "штурмовые действия" в Северодонецке, пытаются закрепиться в центральной части города.

В понедельник, 13 июня, более 1700 человек смогли выехать с временно оккупированных территорий Харьковской области. Об этом сообщил Печенежский поселковый голова Александр Гусаров.

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщил об обстрелах ВСУ жилых районов Донецка и пообещал, что обратится за помощью к России. "Используются запрещенные методы ведения войны, ведется обстрел спальных районов. Для противодействия противнику будут задействованы все необходимые, в том числе союзные силы, в том числе силы РФ", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в боях на востоке страны украинская армия и разведка "переигрывают российских военных". "В боях на Донбассе, а они точно войдут в военную историю, как одна из наиболее жестоких битв в Европе и за Европу, украинская армия и наша разведка все-таки тактически переигрывают российских военных. И это несмотря на значительное преимущество россиян в количестве техники, а особенно – в артиллерийских системах", - заявил Зеленский в видеообращении в ночь на вторник.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пообещала, что США и впредь будут помогать Украине защищать демократию, и подчеркнула, что войну начала РФ. "Это агрессия Путина – ничем не спровоцированная агрессия против суверенитета другой страны... Украина должна защищать себя, и она делает это невероятно впечатляющим образом", – заявила Карин Жан-Пьер.