В Нью-Йорке открылись центры контролируемого приема наркотиков

В Нью-Йорке при поддержке городских властей заработали два центра профилактики случаев передозировки опиоидами. Здесь наркозависимые люди могут легально сделать инъекцию и обратиться за помощью к врачу. Подобные заведения в США появились впервые. Их задача - снизить число смертей, происходящих в результате злоупотреблений дурманящим зельем.

"В принципе, одна из моделей (работы центра) такова: если вы по-прежнему собираетесь употреблять наркотики, позвольте нам научить вас, как это делать безопасно", - объясняет выздоравливающий от наркозависимости Нельсон. "Вы понимаете о чем я говорю, о внутривенном введении наркотиков. Здесь приучают людей не брать повторно одну ту же иглу, даже если используете ее только вы. Вот таким вещам здесь учат".

"В этом месте спасают жизни", - гласит плакат на английском и испанском языках. В центре есть восемь открытых комнат-кабинок. Скромно и чисто: стол, стул, туалет, умывальник, зеркало. Под рукой дезинфицирующие средства. За приходящими сюда постоянно наблюдают.

Сьюзан Спратт, руководитель клиники: "Основное, что мы делаем здесь, это - тестируем и лечим. Например, берем анализы на гепатит С и занимаемся этой болезнью. Мы также назначаем Suboxone, известный как бупренорфин, который представляет собой медикаментозное вспомогательное лечение расстройства, связанного с употреблением опиоидов".

Сэм Ривьера, OnPoint NYC, НКО: "Я слышал, как люди говорят: "Я ждал, пока вы, ребята, откроетесь. До утра", — если дело было ночью и центр был закрыт. Потому что это совсем другое. Тебе не надо прятаться. Здесь ты в безопасности. Ты можешь принять душ, пойти постирать одежду. И все бесплатно".

Опиоидная эпидемия достигла в США катастрофических масштабов. Только за прошедший год от передозировки наркотиками скончались более 100 тысяч американцев. Эксперты отмечают, что пандемия коронавируса усугубила проблему.