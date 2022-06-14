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Великобритания

Между Лондоном и Брюсселем вновь разгорелся спор о Северной Ирландии

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Северная Ирландия.
Северная Ирландия.   -   Авторское право  Peter Morrison/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Между Лондоном и Брюсселем вновь нарастает напряженность из-за планов британского правительства пересмотреть в одностороннем порядке ряд положений соглашения о выходе из ЕС в части, касающейся Северной Ирландии. Главная цель поправок – убрать барьеры на пути британских товаров, пересекающих административную границу североирландского региона.

«Мы по-прежнему открыты к переговорам с ЕС и я бы предпочла достичь соглашения на переговорах, — заявила глава британской дипломатии Лиз Трасс. — Но дело в том, что ЕС отказался изменять протокол, что создает проблемы для торговли, налогов и многого другого в Северной Ирландии».

Евросоюз настаивает, что согласованный двумя сторонами протокол о Северной Ирландии пересмотру не подлежит. Позицию Брюсселя в полной мере разделят в Дублине.

Евросоюз обещает скоро представить свои собственные предложения по сглаживанию острых углов, возникающих при реализации североирландского протокола соглашения о «брексите», цель которого — не создавать таможенной границы между югом и севером Ирландии.