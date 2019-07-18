Дело Кевина Спейси закрыто

Прокуроры штата Массачусетс отказались от дальнейшего уголовного преследования Кевина Спейси. С актёра сняты обвинения в сексуальных домогательствах по отношению к 18-летнему юноше.

Потерпевший утверждал, что три года назад в одном из баров города Нантакета Спейси пытался его изнасиловать. Тот вину не признал.

Обвинение строилось на данных с мобильного телефона, который принадлежал молодому человеку и якобы позже был утерян. Адвокаты Спейси настаивали на том, что обвинитель мог удалить информацию, которая бы подтвердила невиновность их подзащитного.

Из-за отсутствия доступа к уликам дело было закрыто.

Скандал стоил обладателю двух премий "Оскар" карьеры. Актёр лишился главной роли в популярном телесериале "Карточный домик". Несколько фильмов с его участием были пересняты.