Против Кевина Спейси выдвигаются новые обвинения в домогательствах

Накануне прокуратура Массачусетса сообщила, что против Кевина Спейси выдвигаются новые обвинения - речь идет о нападении и избиении во время предполагаемых домогательств к 18-летнему подростку. Сообщается, что обвинения могут быть официально предъявлены уже 7-го января.

Спейси подготовил ответ, правда, не от лица самого себя, а от лица Фрэнка Андервуда, персонажа телесериала "Карточный домик".

Вот что он сказал: "Конечно, есть те, кто готов поверить чему угодно о ком-угодно, есть те, затаив дыхание ждет от меня признаний, что я согласен с тем, в чем меня обвиняют. И что я получаю то, что заслужил. Но можно ли верить сказанному без доказательств и подтвержденных фактов?".

Спейси был обвинен в харассменте несколькими мужчинами год назад, с того момента его имя перестали видеть в киноафишах, а персонажа Карточного домика сценаристы отправили на тот свет.