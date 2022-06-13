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Швеция

Шведские мусорки заговорили женским голосом

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 Euronews
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Мусорный бак в Мальмё.
Мусорный бак в Мальмё.   -   Авторское право  Кадр из видео.

В шведском городе Мальмё два мусорных бака оборудовали громкоговорителями. Теперь каждый раз при открытии бака из него раздаётся возбужденный женский голос, который благодарит выбросившего мусор за доставленное чувственное удовольствие. Таким образом городские власти хотят побудить прохожих не разбрасывать мусор на улице.

Благодарная мусорка сопровождает выброс отходов такими фразами как «да, вот здесь», «в следующий раз побольше», «это было восхитительно», «давай еще».

Разговаривающие контейнеры начали устанавливать в Мальмё еще в 2017 г. В разгар пандемии они призывали прохожих соблюдать социальную дистанцию. А теперь из-за увеличения количества мусора на улицах города, видимо, пришло время обратиться к «грязным» позывам прохожих.