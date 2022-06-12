Выборы во Франции: "проверка на прочность" для Макрона

Во Франции проходит первый тур парламентских выборов. На 577 мест в Национальной ассамблее — нижней палате парламента — претендуют более 6 тысяч кандидатов. Те из них, кто наберёт более 12,5% голосов, смогут принять участие во втором туре, который состоится через неделю.

Наблюдатели считают, что основная борьба развернётся между двумя избирательными блоками: это центристы-союзники президента Эммануэля Макрона, и большая группа оппозиционных партий, куда входят разные партии левого спектра и "зелёные".

Отдельно от всех на выборы идёт "Национальное объединение" под руководством Марин лё Пен, которая на минувших президентских выборах показала наилучший результат в истории французских ультраправых.

"Всё так подорожало. Они нам говорят про войну, про то, про сё, а цены всё растут. Вчера я заправлялся, бензин уже дороже двух евро".

"Некоторые говорят, что эти выборы бессмысленны, но это не так. Если у президента не будет большинства, то он ничего не сможет сделать".

При этом традиционно парламентские выборы привлекают во Франции куда меньше внимания избирателей, чем президентские. Поэтому предсказать исход голосования непросто. Кроме того, прогнозирование осложняется тем, что французы голосуют за депутатов-одномандатников, а не за партийные списки.