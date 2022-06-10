Европарламент поддерживает заявку Украины на получение статуса страны-кандидата в ЕС

Кампания Украины по вступлению в Европейский Союз получила значительный импульс от Европарламнта. Роберта Метсола, председатель законодательного органа ЕС, присоединилась к призывам предоставить Украине официальный статус страны-кандидата. Выступая на Копенгагенском саммите демократии, политик сказала:

"Украина уже часть европейской семьи. Но настало время дать ей реальную возможность присоединиться к нашему европейскому проекту. Речь идет о надежде. Речь идет о признании цены, которую приходится платить Украине. Речь идет как об укреплении Европы, так и об укреплении Украины. Поэтому позвольте мне внести ясность. Европейский парламент, в котором я имею честь и ответственность председательствовать, твердо поддерживает заявку Украины на получение статуса кандидата в члены ЕС".

Украинский лидер Владимир Зеленский, обращаясь к присутствующим на саммите по видеосвязи, заявил, что его стране нужно больше, нежели ободряющие слова из Европы.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Мы должны, наконец, устранить эту "серую зону", которая так соблазнительна для российского государства. От слов о том, что Украина является частью европейской семьи, мы должны перейти к действиям. В ближайшие недели Европейский Союз может сделать исторический шаг, который докажет, что слова о принадлежности украинского народа к европейской семье - не просто слова."

Заявка на вступление Украины в Европейский Союз была подана 28 февраля. В четверг Президиум Европарламента призвал глав государств и правительств стран ЕС "принять решение по заявкам Украины, Республики Молдова и Грузии" на саммите в Брюсселе 23-24 июня.