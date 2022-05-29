Россия обещает Сербии дешёвый газ

Россия продолжит осуществлять бесперебойные поставки газа в Сербию и по относительно низкой цене. Об этом стало известно по итогам телефонного разговора, который провели главы двух государств.

В нём Владимир Путин и Александр Вучич согласовали условия газового контракта на ближайшие три года.

В заявлении Кремля говорится, что стороны обсудили ситуацию в Украине и в Косово, договорились расширять взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество и "укреплять стратегическое партнёрство на основе традиционно тесных связей народов двух стран".

Позже в интервью журналистам Вучич уточнил, что Россия будет продавать газ Сербии "по лучшей в Европе цене" - от 310 до 408 долларов за 1 тысячу кубометров. Это примерно "в три раза, а зимой в 10 раз дешевле", чем обходится другим европейским странам, пояснил сербский лидер.

Точные условия контракта станут известны, когда завершатся переговоры с "Газпромом".

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