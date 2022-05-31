Нефть только по "Дружбе": ЕС согласовал шестой пакет санкций против России

В ходе полуночных дебатов на саммите в Брюсселе лидеры стран и правительств Евросоюза согласовали компромиссный план эмбарго двух третей российской нефти.

Запрет коснется только поставок по морю, импорт по трубопроводу продолжится.

Также шестой пакет санкций против России включает в себя отключение Сбербанка от системы SWIFT и запрет на вещание в ЕС еще трех российских государственных СМИ.

Президент Совета ЕС Шарль Мишель объявил о сделке в социальных сетях, заявив, что она сократит огромный источник финансирования российской военной машины.

Шарль Мишель, глава Евросовета:

— Чтобы быть предельно ясным, это означает, что принятая мера немедленно затронет 75% импортируемой российской нефти на европейском уровне, а до конца года почти 90%.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:

— Другие элементы в пакете также важны - это отключение от системы SWIIFT "Сбербанка", запрет на страхование и перестрахование российских судов европейскими компаниями, запрет на предоставление российским компаниям целого ряда бизнес-услуг и очень важно - приостановка вещания в Европейском Союзе еще трех российских государственных каналов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских лидеров прекратить "внутренние споры", препятствующие введению запрета на поставки нефти и шестого пакета санкций.

Против полного эмбарго выступал в частности премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, так как его страна, не имеющая выхода к морю, получает более 60% нефти из России по трубопроводу "Дружба".

Кроме того в первый день саммита Евросоюз и его партнеры по "Большой семерке" приняли решение о выделении Украине €9 млрд финансовой помощи в качестве грантов и льготных кредитов.

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