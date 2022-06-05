В Балтийском море стартовали учения НАТО

На Балтике начались ежегодные учения НАТО - Baltops. Их цель, как сообщается - проверить быстроту реагирования на возможную блокаду Балтийского моря и отработать действия по обеспечению свободы судоходства.

Организатор маневров, которые продлятся до 17 июня, ВМС США. В маневрах задействованы 45 кораблей, 76 самолетов и вертолетов, и более 7000 военнослужащих из 16 стран. 14 из них - члены Североатлантического альянса.

К учениям присоединились Финляндия и Швеция, подавшие заявку на вступление в НАТО. Маневры Baltops проводятся в Балтийском море уже 50 лет, впервые они прошли в 1972 г.