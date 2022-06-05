Хаменеи: "Они сами украли нашу нефть"

Верховный духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи признал, что Иран забрал нефть с двух греческих танкеров, захваченных Стражами исламской революции. Хаменеи назвал это возмездием за то, что Греция в апреле при содействии США задержала в Средиземном море танкер под российским флагом, перевозивший 115 тыс тонн иранской нефти и конфисковала её, мотивировав это нарушением санкций, введённых Вашингтоном. Позже греческие власти объявили, что нефть будет вывезена в США по их просьбе.

"Иранская нефть была украдена у берегов Греции, - заявил Хаменеи, - а затем храбрые стражи Исламской республики восполнили украденное, захватив вражеский нефтяной танкер. Посредством широкомасштабной пропаганды в своей медиаимперии враг обвиняет Иран в краже, но это они сами украли нашу нефть".

Инцидент усугубил напряженность между Афинами и Тегераном, которая сохраняется уже несколько недель. Иран продолжает удерживать экипажи греческих танкеров, захваченных в Персидском заливе. Вертолёты ВМС Ирана высадили на танкеры, один из которых находился в это время в нейтральных водах, вооружённый десант. По данным сайта TankerTracker.com, греческий танкер Delta Poseidon сейчас переведён из порта острова Ларак на северный остров Кесем. Другой танкер Prudent Warrior по-прежнему находится в доках Ларака.

Греция проинформировали о случившемся Евросоюз и Международную морскую организацию (ИМО).