Греция намерена поставить Украине значительную партию вооружения, в частности 122 боевые машины пехоты БМП-1 со всем боезапасом для пулеметов, 15 тысяч снарядов, 2,1 тысячи реактивных снарядов, 10 тысяч автоматов Калашникова, 3,2 миллиона патронов. При этом официальный представитель правительства Греции отметил, что Греция страна военную технику Украине только после того, как получит замену ему из Германии.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что вооружение, которое западные страны поставляют Украине, в первую очередь используется против мирного населения ДНР.