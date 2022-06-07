Текстовая трансляция Euronews | Греция поставит Украине вооружениеКомментарии
Греция намерена поставить Украине значительную партию вооружения, в частности 122 боевые машины пехоты БМП-1 со всем боезапасом для пулеметов, 15 тысяч снарядов, 2,1 тысячи реактивных снарядов, 10 тысяч автоматов Калашникова, 3,2 миллиона патронов. При этом официальный представитель правительства Греции отметил, что Греция страна военную технику Украине только после того, как получит замену ему из Германии.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что вооружение, которое западные страны поставляют Украине, в первую очередь используется против мирного населения ДНР.
Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики (ЛНР) за последние 3,5 месяца возбудила около 600 уголовных дел в отношении представителей украинской стороны. По словам представителя Генпрокуратуры, «практически ежедневно принимаются решения о возбуждении уголовных дел».
Правительство России поддержало законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», высказав ряд замечаний ко второму чтению. В частности, предлагается определить «круг информации, распространение которой может повлечь присвоение статуса иноагента».
В Запорожской области восстановлено телевещание – доступны около 30 российских каналов и радиостанций, возобновляется печать местных газет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя местной военно-гражданской администрации. По его словам, большой популярностью здесь также пользуется ряд местных телеграм-каналов, аудитория которых достигает десятки тысяч подписчиков. Украинская сторона контролирует областной центр – город Запорожье, где живёт почти половина населения области.
На востоке Украины продолжаются бои за Северодонецк, где, как сообщает AFP, ссылаясь на официальный Киев, «ситуация меняется ежечасно». Президент страны Владимир Зеленский выпустил в понедельник видеообращение, где в частности заявил: «Наши герои удерживают свои позиции в Северодонецке. Продолжаются ожесточенные уличные бои». Северодонецк – последний крупный город Луганской области, который до сих пор контролируется украинской стороной.