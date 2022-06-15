Письмо Аль Капоне из тюрьмы уйдёт с молотка

Артефакты, связанные с известными гангстерами, уйдут с молотка на аукционе в Беверли-Хиллз.

Среди лотов – рукописное письмо Аль Капоне, которое он адресовал своему сыну во время заключения в тюрьме Алькатрас.

На торги также выставлены боксёрские перчатки ирландца Микки Коэна, фильмы из личной коллекции и камера, принадлежавшая члену лас-вегасской банды "Дыра в стене" Энтони Спилотро.

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