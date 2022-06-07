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Турция

Партнерство России и Турции: Лавров едет с визитом в Анкару

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Встреча министров иностранных дел РФ и Турции 16 марта
Встреча министров иностранных дел РФ и Турции 16 марта   -   Авторское право  Maxim Shemetov/AP

В ходе предстоящего визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Анкару будет обсуждаться вопрос продовольственного коридора из Украины. А портах страны заблокированы 1,5 млн тонн зерна.

По информации агентства Bloomberg, Турция и Россия достигла предварительной договоренности о возобновлении поставок из Одессы.

"Взаимоотношения России и Турции нельзя назвать стратегическим партнерством либо стратегическим альянсом, как их называют некоторые, особенно на Западе. Вместо этого речь идет о тесном региональном партнерстве, потому что эти две страны нуждаются друг в друге во многих сферах, включая Ближний Восток, особенно Сирию", - комментирует Эмре Эрсен, профессор университета Мармара факультета политических наук и международных отношений.

В состав делегации входят военные, в повестке дня  - обсуждение вопросов, связанных с планами Турции провести на на севере Сирии операцию против курдских боевиков. Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным отметил, что  в Сирии продолжаются нападения на Турцию и на мирных жителей со стороны террористических организаций Рабочая партия Курдистана и "Силы народной самообороны". 

23 мая 2022 года Эрдоган сообщил о подготовке к новой военной операции на севере Сирии с целью расширения 30-километровой зоны безопасности, созданной в октябре 2019 года. По данным турецких СМИ, операция может начаться в ближайшее время, в ней планируется задействовать около 50 тыс. турецких военнослужащих и боевиков сирийской вооруженной оппозиции, поддерживаемых Анкарой. 

"Турции очень нужно благословение России на выполнение этой операции в Сирии, думаю, что они действительно попробуют добиться таких уступок со стоны России", - говорит аналитик центра Project on Middle East Democracy Мерве Тарихоглу. 

Наблюдатели оотмечают, что война в Украине поставила Турцию в положение ключевого посредника внутри НАТО. 

По вопросу продовольственного коридора президент Владимир Зеленский заявил, что его страна готова к вывозу зерна, но ей нужен коридор безопасности и  лучшей гарантией для разминирования портов станет получение противокорабельных систем от западных союзников.