Лавров: "Запад решает за Украину"

Министр иностранных дел России резко осудил поддержку, которую оказывает Украине Запад, серией громких заявлений во время часовой пресс-конференции в Москве. Сергей Лавров сказал, что его страна была вынуждена вторгнуться в Украину из-за того, что он назвал гибридной войной Запада против России.

"То, что происходит сейчас на Украине, - сказал Лавров, - это результат многолетней подготовки Соединённых Штатов и их сателлитов к началу глобальной гибридной войны против Российской Федерации. Это, собственно, никто особо и не скрывает. Совсем недавно президент Хорватии Миланович сказал, что это война НАТО, откровенно и честно".

Лавров также, похоже, исключил возможность проведения мирных переговоров с Киевом, заявив, что вести такие переговоры помешал Запад:

"Запад же решает за Украину. Это же запретили Зеленскому договориться с Россией в конце марта прошлого года, когда такая договорённость уже была готова. Значит, решает Запад. И решил он без Украины за Украину".

По мере того, как западная военная помощь Киеву растёт, риторика Кремля становится всё жёстче.

Во время мероприятий в Санкт-Петербурге, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда, президент РФ Владимир Путин вдруг заявил, что в блокаде участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран, но Россия об этом раньше не говорила из-за толерантности и чтобы не портить отношения. Ранее Путин не раз подчёркивал, что именно Запад спровоцировал вторжение России в Украину.