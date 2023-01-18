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Россия

Лавров: "Запад решает за Украину"

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 Euronews
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров   -   Авторское право  Alexander Zemlianichenko/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Министр иностранных дел России резко осудил поддержку, которую оказывает Украине Запад, серией громких заявлений во время часовой пресс-конференции в Москве. Сергей Лавров сказал, что его страна была вынуждена вторгнуться в Украину из-за того, что он назвал гибридной войной Запада против России.

"То, что происходит сейчас на Украине, - сказал Лавров, - это результат многолетней подготовки Соединённых Штатов и их сателлитов к началу глобальной гибридной войны против Российской Федерации. Это, собственно, никто особо и не скрывает. Совсем недавно президент Хорватии Миланович сказал, что это война НАТО, откровенно и честно".

Лавров также, похоже, исключил возможность проведения мирных переговоров с Киевом, заявив, что вести такие переговоры помешал Запад:

"Запад же решает за Украину. Это же запретили Зеленскому договориться с Россией в конце марта прошлого года, когда такая договорённость уже была готова. Значит, решает Запад. И решил он без Украины за Украину".

По мере того, как западная военная помощь Киеву растёт, риторика Кремля становится всё жёстче.

Во время мероприятий в Санкт-Петербурге, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда, президент РФ Владимир Путин вдруг заявил, что в блокаде участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран, но Россия об этом раньше не говорила из-за толерантности и чтобы не портить отношения. Ранее Путин не раз подчёркивал, что именно Запад спровоцировал вторжение России в Украину.