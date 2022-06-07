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Россия

Суд оставил Навального в списке склонных к экстремизму лиц

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 Надежда Дрямина
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Алексей Навальный выступает по видеосвязи в Суде Владимирской области во время рассмотрения его апелляции 7 июня 2022 г.
Алексей Навальный выступает по видеосвязи в Суде Владимирской области во время рассмотрения его апелляции 7 июня 2022 г.   -   Авторское право  Vladimir Kondrashov/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Владимирский областной суд признал законной постановку Алексея Навального на учёт как "лица, склонного к совершению преступлений террористического и экстремистского характера".

Ранее это решение приняла исправительная колония 2 Покрова. Оппозиционер пытался обжаловать его в Петушинском районном суде, но апелляция также была отклонена.

В слушаниях, прошедших во вторник, политик принимал участие по видеосвязи.

Алексей Навальный, российский оппозиционер:
"Я однозначно поддерживаю каждое слово и требование жалобы. Я считаю, что меня незаконно поставили на профилактический учёт, как процессуально, так и по сути. Конечно, меня больше всего задевает суть: я не понимаю, почему меня признали не просто экстремистом, а ещё и террористом".

Навальный, осуждённый на девять лет лишения свободы по делу о мошенничестве, неоднократно подавал иски к колониям, где отбывал или отбывает срок. Ни один из них не был удовлетворён.

Неделю назад 46-летнему политику предъявили новые обвинения - в создании "экстремистского сообщества". Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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