Война в Украине: день 102-й

Две окраины Киева попали под обстрел впервые с конца апреля. Один человек пострадал. По данным ВВС Украины, российские самолеты Ту-95, базирующиеся в Каспийском море, выпустили несколько крылатых ракет в направлении столицы, одна из которых была уничтожена. Сообщается, что одна ракета пролетела "критически низко" над второй по величине украинской АЭС.

Москва утверждает, что целью ударов была техника, поставленная Западом, в частности танки. Украинская сторона заявила, что никакой военной техники в обстрелянных местах не было, и что Россия применила ракеты дальнего радиуса действия, гораздо более ценные, чем танки, которые якобы были уничтожены.

В последние недели Россия сосредоточила свою разрушительную мощь в основном на линиях фронта на востоке и юге, хотя время от времени наносит удары и в других местах, называя это "кампанией по деградации военной инфраструктуры Украины и блокированию поставок западного оружия".

"И вообще, вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель: затянуть как можно дольше вооруженный конфликт, - заявил президент РФ Владимир Путин. - Да, и если они будут поставляться, то мы будем делать из этого соответствующие выводы, и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим".

Почти две трети из 3,5 млн жителей Киева, покинувшие его в начале российского вторжения, вернулись в столицу. Западные посольства также возобновили свою деятельность, хотя их безопасность власти не гарантируют, а некоторые аналитики считают, что Россия не отказалась от цели взять Киев.

Бои идут в Лисичанске и Северодонецке, которые, по словам российского командования, его войска почти полностью контролируют. Российские СМИ сообщили, что украинские силы выводятся из Северодонецка. Но украинские власти утверждают, что ВСУ удалось дать отпор российским войскам в Северодонецке, несмотря на то, что Москва бросила основные свои силы на захват ключевого восточного города. Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай в связи с этим заявил:

"Действительно, у нас сложилась непростая ситуация. Я уже комментировал это ранее. Россияне контролировали около 70% города. Но в течение последних двух дней их оттеснили. Город сейчас разделен примерно пополам. Они боятся свободно ходить по городу".

Министерство обороны Великобритании заявило, что, по его данным, украинцы контратаковали в Северодонецке, "притупив оперативный импульс, который российские силы ранее набрали за счет концентрации боевых подразделений и огневой мощи". Отчет разведки подтверждает заявления украинских официальных лиц в субботу о том, что их войска отбили часть города.

Хотя наибольшая военная активность идет в Донбассе, боевые действия продолжаются и на других фронтах. На южном фронте, в районе Херсона, российские войска продолжают обстрел украинских позиций.

Власти сразу нескольких областей Украины сообщают, что в течение воскресенья российская армия наносила удары по различным объектам страны. Мэр Николаева Александр Сенкевич написал, что в результате попаданий российских ракет вспыхнули пожары на складах с зерновой мукой (остатками кормового материала после помола). По его словам, пожар находится под контролем. Как сообщает местная экстренная служба, огонь вспыхнул на площади 10 тыс кв. метров, в его ликвидации принимают участие 11 единиц техники и 50 пожарных. Склады разрушены, пострадавших нет.

Глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов написал, что за последние сутки российские военные обстреляли несколько населённых пунктов в Харьковском и Чугуевском районах, в том числе село Дергачи, село Циркуны и город Балаклея. По данным местных властей, пострадали не менее 6 человек. Сообщается об обстреле Краматорска, пострадавших нет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается гуманитарного кризиса в зонах, находящихся под контролем россиян. По его словам, территория этих зон достигает 125 тыс километров - это 20% всех украинских земель.