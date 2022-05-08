Празднования День Победы

Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в торжественной церемонии, посвящённой 77-й годовщине победы союзников над нацистской Германией. Макрон возложил венок к могиле неизвестного солдата у Триумфальной арки в Париже.

Между тем председатель Бундестага Германии Бербель Бас прибыла в Киев, где встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы принять участие в памятном мероприятии, посвященном годовщине окончания Второй мировой войны.

Президент России Владимир Путин направил поздравления лидерам ряда бывших советских республик и народам стран СНГ в связи с Днём Победы в Великой Отечественной войне. Он, в частности, отметил важность сохранения памяти о событиях тех лет и противодействия попыткам фальсификации истории.

9 мая в Москве на Красной площади состоится Парад Победы, генеральная репетиция которого прошла здесь накануне. В нём примут участие 11 тысяч военных. Парад посетят около 600 ветеранов Великой Отечественной войны.