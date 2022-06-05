В Казахстане прошел конституционный референдум

В Казахстане прошел референдум о внесении изменений и дополнений в Конституцию. Избиратели могли одобрить или отвергнут целый пакет поправок, исключающих из конституции все упоминания о первом президенте республики Нурсултане Назарбаеве, создающих конституционный суд, отменяющих смертную казнь и вводящих запрет для ближайших родственников главы государства руководить связанными с государством предприятиями.

В Алма-Ате в день голосования акцию протеста провели сторонницы арестованного с февраля оппозиционера Жанболата Мамая, официально обвиненного в распространении ложной информации и оскорблении представителей власти. Жена оппозиционера Инга Иманбай назвала «фарсом» референдум, так как, по ее словам, «принуждение людей отвечать на 50 вопросов "да" или "нет" — это издевательство».

По данным Центризбиркома Казахстана, в референдуме приняли участие более 67% граждан с правом голоса. Ожидается, что предварительные итоги голосования станут известны 6 июня.