"Вместе за Каталонию": Пучдемон покинул пост руководителя партии

Экс-глава Каталонской автономии Карлес Пучдемон покидает пост руководителя партии, выступающей за полную независимость региона от Мадрида. Президентом политического объединения "Вместе за Каталонию" избрана Лаура Боррас. Джрди Турулл занял пост генерального секретаря, сменив Джорди Санчеса. Выступая на съезде партии, Пучдемон обрушился с критикой на Мадрид.

Карлес Пучдемон, экс-глава Каталонии: "Правительство Испании наказывает каталонцев, агитируя за социалиста Сальвадора Иллу. Каталонцам внушают, что мол, пока они голосуют неправильно, а мы не поддерживаем "правильного" кандидата, власти не будут инвестировать в регион и не станут с нами обращаться так, как мы того заслуживаем. Все это дает карты в руки нашим политическим противникам: они смогут утверждать, что Каталония не справляется, не функционирует на выделяемые ей средства. Вот это называется коррупцией, политической, моральной и экономической".

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там в 2017 году референдума о независимости, который Мадрид счел незаконным. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. В конце мая суд ЕС согласился восстановить неприкосновенность евродепутата Карлеса Пучдемона.