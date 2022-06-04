К учениям НАТО в Балтийском море присоединятся Финляндия и Швеция

Страны НАТО готовы к проведению ежегодных учений в Балтийском море. Они стартуют пятого июня и завершатся спустя тринадцать дней. В маневрах примут участие военные Финляндии и Швеции, стран, которые на фоне войны в Украине, подали заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу.

"В нынешнем году учения, будут более масштабными", - сообщил вице-адмирал ВМС США Юджин Блэк, - "В маневрах задействовано примерно на 30% больше военной техники, чем в прошлом году: 45 кораблей, 76 самолетов из 16-ти государств. Из них 14-ть члены НАТО и два наших очень близких партнера".

Стремление Финляндии и Швеции вступить НАТО как можно скорее упирается в позицию Турции. Последняя обвиняет Швецию и Финляндию в поддержке курдских боевиков, которых официальная Анкара объявила террористами.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: "Прямо сейчас члены этих террористических организаций свободно передвигаются по Швеции и Финляндии с плакатами с изображением главы террористической группировки. И все это делается под охраной шведской и финской полиции".

Тем временем на юго-востоке Румынии продолжаются учения НАТО, в которых задействованы 1800 военнослужащих из США, Франции, Бельгии, Италии, Польши, Болгарии и Португалии и Румынии.