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Мир

Освальд Боатенг о моде под заказ, черной культуре и развитии Африки

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Освальд Боатенг о моде под заказ, черной культуре и развитии Африки
Авторское право  euronews   -   Credit: Dubai

Один из самых стильных мужчин планеты, Освальд Боатенг известен модникам всего мира. Он создал успешный британский бренд мужской одежды Ozwald Boateng и получил орден из рук королевы Елизаветы II. После 25 лет работы в мире мужской моды Боатенг представил коллекцию унисекс Black AI. В ней - отсыл к африканским корням дизайнера, древняя символика и современная общественно-политическая повестка дня.Боатенг дал интервью нашему каналу. Итак, почему унисекс и почему сейчас?

Освальд Боатенг: "Хороший вопрос. Я подготовил это шоу еще в 2019 году, провел огромный показ Harlem Apollo. Как вы знаете, я давно занимаюсь дизайном мужской одежды. И моя дочь всегда жаловалась, что я мало делаю для нее, а для ее младшего брата - все! Я решил сшить что-то для женщин. Потом, во время подготовки к шоу я включил в коллекцию несколько элементов женской одежды, увидел, как мои мужские вещи хорошо сочетается с женскими, и так оказался в мире, где одежда не имеет пола".

Показ Black AI в Лондоне стал настоящим праздником черной культуры. Отношение к этой теме меняется. Когда-то Боатенг испытал расизм на себе, как он воспринимает ситуацию сегодня?

Освальд Боатенг: "Перемены огромны по сравнению с дебютом моей карьеры. Долгое время на модных показах я, пожалуй, был единственным чернокожим в зале. Ситуация не менялась на протяжении десятилетий. А сейчас сдвинулась с мёртвой точки, скажем, за 3-4-5 последних лет.

В прошлом году я был на Fashion Awards, там присутствовало  много чернокожих талантов - от дизайнеров до фотографов. Это очень здорово. Мои африканские корни определенно присутствуют в моих работах, в использовании цвета, ткани. Важно, что сегодня я выражаю эту связь больше, чем когда-либо, ведь сейчас для этого есть площадка. Подобные эксперименты, поиски выражения через ткани, к примеру, отлично подходят для женской одежды. Еще меня вдохновляет символика, посмотрите, на символы Адинкры, древние, очень давно существующие вещи".

Дизайнер - известный спонсор программ по развитию Африканского континента.

Освальд Боатенг: "Я считаю это важным, меня очень интересует развитие инфраструктуры в Африке. Я хочу, чтобы она развивалась - и точка. Сегодня есть немало причин для задержки этого развития. Некоторые лежат в сфере политики. В конце концов, континенту нужно дать шанс!! Совсем скоро его население составит полтора-два миллиарда человек. 60% неосвоенных сельскохозяйственных земель планеты находятся именно в Африке, так что ее развитие очень важно для мира".

Освальд Боатенг выступает за устойчивое развитие в фэшн-индустрии моды, он - сторонник перехода к "моде под заказ".

Освальд Боатенг: "Индустрия моды, как мы все знаем, производит огромную долю отходов. Это связано с тем, как устроен бизнес: если я хочу привлечь покупателя, то должен иметь в запасе 10 разных размеров и столько же цветов. Но если бы я с самого начала понимал, чего хочет клиент, то мне бы не пришлось отшивать так много. Бизнес стал бы более персонализированным. Думаю, нам предстоит изменить подход к делу, освоить культуру ожидания".

Смотрите интервью с Освальдом Боатенгом полностью на нашем канале.