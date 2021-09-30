"Мусорный дракон" требует запретить экспорт пластиковых отходов

Человечество произвело на сегодня 10 млрд тонн пластмассы. Из них около 6 млрд тонн, по данным Агентства экологических расследований, лежат неиспользованными на свалках и загрязняют окружающую среду. К этой проблеме привлекает внимание установленный в Брюсселе четырёхметрового дракон, извергающий различные виды мусора. Тем самым депутаты Европарламента и защитники природы призывают к полному запрету на вывоз такого рода отходов в страны, не входящие в ЕС, которым за это платят.

«Это огромная проблема, которую создаёт Европа, - говорит бельгийская «зелёная» Сара Матье. - Мы экспортируем наш пластиковый мусор за её пределы, где мы не можем следить за его состоянием. Там его просто выбрасывают или сжигают. Мы используем другие страны в качестве свалки, и это не хорошо. Вот почему нам нужно запретить экспорт пластика. Мы не можем гарантировать, что в данный момент с ним обращаются так, как нужно».

К дракону пришёл Еврокомиссар по окружающей среде. Он ознакомился с манифестом борцов за чистоту планеты, в котором содержатся призывы как можно скорее запретить экспорт пластиковых отходов в третьи страны и улучшить его переработку.

«В ближайшие недели мы установим самые амбициозные правила экспорта отходов и торговли ими во всем мире, - обещает Виргиниюс Синкявичюс. - Они будут фактически запрещены, если не будет доказано, что страна, получающая их, хочет и имеет возможность справляться с этим экологически устойчивым образом. Мы также будем оказывать давление и возлагать большую ответственность на компании с тем, чтобы они в этом участвовали и чтобы со всей цепочкой отходов обращались должным образом».

Производители материалов из вторсырья заявили Euronews, что они выступают за запрет на экспорт пластика, но только при наличии инфраструктуры для его переработки и рынка для покупки получаемых из него товаров.

Более сдержанно относятся к этому Германия, Бельгия, Италия и Франция, которые входят в десятку крупнейших в мире экспортеров мусора. Кстати, возглавляет этот список Япония.