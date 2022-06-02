"Дания посылает сигнал Путину"

Дания присоединяется к Общей оборонной политике Евросоюза. На референдуме, прошедшем в среду, эту инициативу поддержало подавляющее большинство датчан.

Решение о проведении плебисцита власти страны приняли после того, как соседние Финляндия и Швеция объявили о намерении вступить в НАТО. Война в Украине вынудила многие европейские государства пересмотреть свою политику безопасности.

Метте Фредериксен, премьер-министр Дании:

"Сегодня Дания послала очень важный сигнал нашим союзникам в Европе и НАТО, а также Владимиру Путину. Когда он вторгается в свободную страну и угрожает стабильности в Европе, мы - объединяемся".

Из четырёх с лишним миллионов датских избирателей почти 70% высказались за отмену положения об отказе страны от оборонного сотрудничества с ЕС. Глава Еврокомиссии приветствовала результаты референдума, назвав их "мощным сигналом приверженности общеевропейской политике безопасности". "Дания и ЕС от этого выиграют", написала Урсула фон дер Ляйен в своём Твиттере.

В последние 30 лет, будучи членом НАТО, Дания оставалась единственной страной в составе Евросоюза, которая не участвовала в формировании Общей политики безопасности блока.

Теперь королевство также сможет направлять своих солдат на военные операции ЕС, финансировать оборонные программы сообщества.