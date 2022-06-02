В ЕС могут запретить химсоединения в пищевой упаковке

Их называют "вечными химикатами": пер- и полифторалкильные вещества, также известные как ПФАС - семейство из тысяч соединений, широко представленных в предметах повседневного обихода, например, в пищевой упаковке. Как показывают опросы, о риске контакта с этими химикатами рядовой потребитель знает немного.

Товарный вид vs здоровье?

9 европейских неправительственных организаций проанализировали состав свыше 40 видов упаковки пищевых продуктов, продаваемых в ЕС. Выяснилось, что более 30 были обработаны соединениями из семейства ПФАС для придания водонепроницаемых свойств.

"Их вводят в бумажную, картонную упаковку, чтобы избежать жирных пятен, например, маслянистого ореола на пакете чипсов, чтобы потребитель не испачкал рук, - рассказывает Франсуа Вейретт, представитель НПО Generations futures. - Как мы видим, преимущества такого состава очень ограниченны, если сравнить с риском загрязнения организма".

Потенциальный вред химикатов ПФАС обсуждается научным сообществом и политиками. Европейское управление по безопасности пищевых продуктов не сбрасывает со счетов риски: за 10 лет допустимая доза ПФАС была снижена в 1700 раз.

Мюриэль Мерсьер-Бонин, директор исследовательского института INRAE, эксперт-токсиколог, предупреждает: "В перинатальный период возможно воздействие этих веществ на мать - с последствиями для потомства".

Ее коллега из университета Тулузы согласен. "Отмечены случаи возникновения онкозаболеваний, патологий щитовидной железы, а также негативные последствия для иммунной системы. Не исключено, что эффект от недавней вакцинации был меньше ожидаемого, так как мы подвергались воздействию такого типа соединений", - комментирует Эрве Робер.

Упаковка "позеленеет"

Производители, с которыми связался Euronews, не ответили на просьбы об интервью. За исключением компании Tetra Pak, ведущего мирового изготовителя пищевой упаковки и тары. Там уточнили, что предприятие берет курс на более экологичный ассортимент.

"У Tetra Pak тысячи наименований упаковки, в наших изделиях никаких ПФАС нет - рассказала Сара Нербонн, директор по маркетингу отделения компании во Франции и Бенилюксе. - За исключением нескольких видов, но там эти вещества представлены в мизерных количествах - намного ниже показателя, который интересует европейские власти".

Компания намерена полностью отказаться от вызывающих сомнения соединений "в ближайшем будущем". Это, возможно, со временем коснется и конкурентов Tetra Pak.

В конце апреля Еврокомиссия объявила, что изучает возможность введения постепенного запрета ПФАС в некоторых областях в рамках масштабного пересмотра законодательства о химических веществах; оно сейчас находится в стадии обсуждения между Брюсселем и странами-членами.