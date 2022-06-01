Госдепартамент опасается российской аннексии Херсона и Мариуполя

Госдепартамент США выразил озабоченность в связи с массовой ускоренной выдачей гражданства России в украинских регионах, занятых российскими войсками. В Вашингтоне рассматривают это как подготовку к аннексии Херсона и Мариуполя. По словам официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, таким образом Москва может пытаться создать сухопутный коридор в Крым.

Мы по-прежнему обеспокоены действиями России с целью институционализировать контроль над суверенной территорией Украины, в частности в Херсонской области. Кремль, вероятно, оценивает несколько сценариев: от признания так называемой народной республики, как было в Донецке и Луганске, до попытки аннексии, как Россия поступила с Крымом. Нед Прайс официальный представитель Госдепартамента США

В захваченных в ходе вторжения регионах сторонники Москвы сформировали пророссийские администрации, объявили о переходе на рассчёты в рублях и организовали раздачу сим-карт для подключения к российским операторам связи.

В херсонской пророссийской администрации заявляют, что рассчитывают на включение региона в состав Российской Федерации в ближайшее время. Ключевые решение по этому вопросу ожидаются, как передаёт ТАСС, ко Дню России 12 июня.

Ранее украинские власти заявляли о фактическом начале активной фазы российской аннексии Мариуполя.