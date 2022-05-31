Бои в Северодонецке: российские ВС контролируют половину города

"Россия сосредоточила всю свою боевую мощь в Донбассе. <...> Ситуация там чрезвычайно сложная". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Массированному ракетному обстрелу подверглись Славянск и Донецк. В первом, как сообщают власти, погибли трое мирных жителей. Во втором разрушена школа и несколько высотных зданий.

Российские силы ведут наступление на всём Луганском направлении, штурмуя ряд населённых пунктов. На данный момент они контролируют примерно половину Северодонецка, подтвердила городская администрация. Украинские войска оказывают ожесточённое сопротивление, Ведутся уличные бои. Мэр Александр Стрюк сообщил, что за время боевых действий погибли как минимум полторы тысячи горожан, критически важная инфраструктура уничтожена, 90% зданий повреждены или полностью разрушены.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

"Если Европа и свободный мир проиграют эту битву, эту войну, мы больше не будем в безопасности, потому что мы всегда будем подвергаться угрозе и шантажу со стороны Путина".

Кремль торопится расширить подконтрольную сепаратистам территорию до получения Украиной крупной партии западного оружия, утверждают некоторые аналитики.

Тем временем власти Донецкой области призвали жителей не медлить с эвакуацией, так как "в регионе больше нет безопасных мест".

Светлана Нестеренко, беженка:

"Три дня назад обстреляли приют, бомбоубежище, где мы сидели три месяца. Сейчас там нет ни связи, ни воды, ни света, ни газа".

Российские ВС также отметились ударами в северо восточных районах Украины, в частности в Харькове.

Продолжается борьба на юге. Украинские силы отвоевали некоторые позиции в районе Херсона, который с марта контролируется Россией. После ухода противника ВСУ вернулись в село Николаевка.