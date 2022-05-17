Дания принимает четвероногих беженцев

"Это мой пёс по кличке Арчи", - представляет собаку Ольга, оказавшаяся в Дании из-за войны в Украине. Отныне в центрах по приему беженцев разрешают прибывание животных. Женщина рада, что ее четвероногий друг будет рядом.

Ольга, украинская беженка: "Арчи счастлив. Здесь природа красивая. Мы можем совершать прогулки".

С начала российского вторжения в Украину, в Данию приехали тысячи семей. Но еще недавно иметь домашних животных в центрах для беженцев не разрешалось по ряду причин: у кого-то может быть аллергия, кто-то и вовсе боится собак и недолюбливает кошек. К тому же здоровье животных нуждается в контроле. Проблемы удалось решить.

Ольга надеется, что с Арчи все будет хорошо.

Нильс Богсков Фредериксен, центр ‘Asylsyd’: "Очень важно, чтобы у людей была возможность привезти своих питомцев с собой. Это дает им больше надежды".

Центр для беженцев в Болдерслеве, в южной Ютландии, в общей сложности принял 11 домашних животных.