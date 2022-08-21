Ирак: четыре женщины погибли в результате схода оползня

По меньшей мере четыре женщины погибли в результате оползня в иракской провинции Кербела. Они находились в шиитском храме, построенном у святого источника имама Али, когда вокруг здания обвалился грунт, а за ним — потолок и часть стен самой святыни.

Спасателям удалось достать из-под завалов троих детей, их отвезли в больницу. Тем не менее под камнями до сих пор находятся люди, им передают кислород и питьевую воду. Спасательная операция продолжается.

Источник имама Али — важная святыня для мусульман-шиитов. Он находится посреди пустыни на западе провинции Кербела.