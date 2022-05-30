Текстовая трансляция Euronews | Бои за Северодонецк | 96-й день войны

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьковскую область, вручил награды военным и обсудил с местными властями восстановление жилого фонда региона.

"Безусловным приоритетом" для России остается "освобождение" признанных Москвой ДНР и ЛНР, жители других территорий Украины сами определят свое будущее, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российские войска готовятся к новой попытке форсировать Северский Донец, на переправе через который ранее потеряли убитыми несколько сотен человек.

В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении уволить главу Службы безопасности Украины по Харьковской области Романа Дудина c формулировкой "за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны".

Группа Kalush Orchestra продала статуэтку победителя "Евровидения-2022" за 900 тысяч долларов. Вырученные деньги будут направлены на нужды ВСУ. Сообщается, что кубок приобрела команда криптосообщества WhiteBIT.