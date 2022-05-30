Текстовая трансляция Euronews | Бои за Северодонецк | 96-й день войны

Текстовая трансляция Euronews | Бои за Северодонецк | 96-й день войныКомментарии
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьковскую область, вручил награды военным и обсудил с местными властями восстановление жилого фонда региона.
"Безусловным приоритетом" для России остается "освобождение" признанных Москвой ДНР и ЛНР, жители других территорий Украины сами определят свое будущее, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Российские войска готовятся к новой попытке форсировать Северский Донец, на переправе через который ранее потеряли убитыми несколько сотен человек.
В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении уволить главу Службы безопасности Украины по Харьковской области Романа Дудина c формулировкой "за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны".
Группа Kalush Orchestra продала статуэтку победителя "Евровидения-2022" за 900 тысяч долларов. Вырученные деньги будут направлены на нужды ВСУ. Сообщается, что кубок приобрела команда криптосообщества WhiteBIT.
Количество прибывших в Россию из Украины и из Донбасса беженцев превысило 1,55 млн человек, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
"По последним данным, границу с РФ пересекли более 1,55 млн человек, прибывших с территории Украины и Донбасса. Среди них более 254 тыс. детей. Большинство - граждане ДНР и ЛНР", - сказал собеседник агентства.
С начала вторжения России в Украину погибли 243 ребенка, 444 были ранены, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. При этом отмечается, что фактическое количество погибших и раненых детей определить в данный момент невозможно из-за активных боевых действий.
За минувшие сутки в Северодонецке погибли два человека, пятеро - ранены. В результате обстрелов в области разрушены не менее 49 домов, сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна отправилась с визитом в Киев, где встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и президентом страны Владимиром Зеленским.
"Этой поездкой министр хочет продемонстрировать солидарность Франции с украинским народом и полную решимость усилить поддержку Украины в условиях российской агрессии, как в гуманитарном и финансовом плане, так и в плане поставок оборонных вооружений", - сообщили в пресс-службе французского внешнеполитического ведомства.
В России не хватает сырья для кисломолочной продукции. Львиная доля — импорт, а из-за санкций поставки нарушились. Запасов осталось максимум на полгода, сообщает РИА "Новости".
По данным производителей, около 80% закваски — основы для приготовления сметаны, творога, кефира и другой кисломолочки — завозят из Дании, Болгарии, Италии. Сейчас иностранные контрагенты отказываются от поставок. Плюс перебои с денежными переводами и в логистических цепочках. Запасов хватит лишь на шесть месяцев, предупреждают участники рынка.
МИД РФ в Телеграм-канале публикует основные тезисы интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова французскому телеканалу TF-1
- Россия долгие годы стучалась в разные двери в Европе, США, призывая западных коллег заставить Украину выполнять взятые на себя обязательства. Запад был глух к этому.
- Свирепость, с которой Запад защищает свое "детище" в виде киевского режима, показала, что этот режим специально пестовался долгие годы, чтобы создавать угрозу для России, подорвать законное место РФ в архитектуре безопасности, принизить реальную роль России и поставить ее в подчиненное положение.
- Запад никогда и не хотел равноправного содружества и сотрудничества с Российской Федерацией.
- Освобождение Донецкой и Луганской областей, признанных РФ в качестве независимых государств, является безусловным приоритетом.
- В отношении других территорий Украины, решать своё будущее должны жители этих районов. Они сами определят, в какой среде дальше существовать.
- Санкции похожи на истерику. Скорость, с которой они были введены, и их объем показывают, что их сочинили "не за одну ночь", а готовили достаточно давно. Санкции вряд ли будут сняты.
В Брюсселе пройдет двухдневный специальный саммит лидеров Европейского союза с участием президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи. Среди обсуждаемых вопросов - конфискация российских активов в юрисдикции Евросоюза.
Российская армия закрепляется в Лимане и на окраинах Северодонецка, проводит перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск, сообщили в Генштабе ВСУ.
На Северском направлении ВС РФ нанесли авиационные удары по объектам на территории Сумской области.
На Харьковском направлении обстреляны районы к северу и северо-востоку от Харькова, а также населенные пункты Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русская Лозовая, Питомник, Борщева и Победа.
На Донецком направлении подразделения ВС РФ сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий с целью взять в оцепление ВСУ в районах Лисичанска и Северодонецка.
Российская армия закрепляется в населенном пункте Лиман и проводит перегруппировку для последующего наступления на Славянск.
В Черноморской и Азовской операционных зонах существенные изменения в обстановке не отмечены.
За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях ВСУ отразили 14 атак, уничтожены две артиллерийские системы, 11 единиц боевой бронированной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты и 3 БПЛА типа "Куб".