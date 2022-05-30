Скандал в финале ЛЧ: власти Франции винят мошенников и британских болельщиков

Столпотворение и беспорядки у Стад-де Франс в Париже во время финального матча Лиги чемпионов - результат "массового организованного мошенничества с поддельными билетами". Об этом заявили французские власти.

Они высказались в защиту полиции, в отношении которых звучала критика, особенно из-за применения слезоточивого газа.

По словам главы МВД, своими действиями правоохранители помогли избежать худшего.

Жеральд Дарманен, министр внутренних дел Франции:

"Я хотел бы поблагодарить ответственные лица за решение снять барьеры предварительной фильтрации, которое было принято, когда давление было очень сильным, для того, чтобы избежать драмы. Благодаря решению префекта, обошлось без жертв и серьёзных травм".

Глава французского МВД добавил,что примерно 70% бумажных билетов на матч "Реал Мадрид"-"Ливерпуль" были фальшивыми. По ним в основном пытались пройти болельщики английского клуба.

Амели Удеа-Кастера, министр спорта Франции:

"Ключевой момент здесь и наша главная задача - установить, как было организовано это массовое мошенничество и понять, каким образом это стало возможным с таким огромным количеством билетов".

Всего от 30 до 40 тысяч британских болельщиков пришли на место проведения субботнего матча без билетов или с поддельными билетами. Беспорядки вспыхнули, когда они начали прорваться на стадион.

По последним данным, 105 человек были задержаны, семь стражей порядка получили ранения.

Французская сторона просит УЕФА провести тщательное расследование, подчркивая, что махинаторы находятся "на другой стороне Ла-Манша". И по их вине владельцы около 2 700 настоящих билетов не смогли попасть на стад де франс из-за столпотворения на входе. Всем им обещают выплатить компенсацию.

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